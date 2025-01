Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per Ngonge: è stato proposto ai biancocelesti. I dettagli

Calciomercato Lazio, il calciatore del Napoli è stato proposto ai biancocelesti. Ci sono anche altre squadre in corsa

Ritorno di fiamma per il calciomercato Lazio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, nelle ultime ore ai biancocelesti è stato proposto Cyril Ngonge, attaccante del Napoli accostato al club capitolino nello scorsa sessione estiva.

La Lazio, però, non è l’unica sul giocatore: ci stanno provando anche Genoa, Bologna e Monza. Non solo, anche il Verona spera in un suo ritorno in prestito.