Calciomercato Lazio, Petrucci: «Regista? Il vero pallino di Sarri resta…» Le parole del giornalista sul mercato biancoceleste

Intervistato da Lazio Style Channel, il giornalista Sky, Matteo Petrucci ha parlato anche di chi potrebbe interpretare il ruolo da regista nella Lazio del futuro.

REGISTA– «Tutti i nomi fatti sono plausibili, rientrano nell’identikit del regista per Sarri. Il vero pallino di Sarri resta Torreira, sempre molto gradito a lui, ma non so se libererà dal Galatasaray. Cataldi viene da una grande stagione, troverà spazio anche il prossimo anno, ma qualcosa in quel ruolo si potrebbe fare, anche se non è una priorità»

