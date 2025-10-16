Calciomercato Lazio, Giordano: «Insigne alla Lazio? Ecco cosa penso. È un’altra storia rispetto a Bernardeschi»

Calciomercato Lazio, l’analisi di Giordano: «Insigne alla Lazio?È un giocatore dal valore assoluto che però nell’ultimo anno è stato un ex calciatore»

Durante un intervento a Radio Laziale, l’ex biancoceleste Bruno Giordano ha analizzato il momento della Lazio in vista della sfida contro l’Atalanta. L’ex attaccante si è soffermato anche sulle voci di mercato che riguardano Insigne, ipotizzando un suo possibile approdo a Roma nei prossimi mesi. Le sue parole:

MERCATO – «Insigne alla Lazio? Dipende da come sta. È un giocatore dal valore assoluto che però nell’ultimo anno è stato quasi un ex calciatore. Meglio averne uno in più che uno in meno comunque, in poco tempo potrebbe tornare in condizione. Io sono per il ‘sì’, anche se da tempo non lo vediamo in una partita vera. È un’altra storia rispetto a Bernardeschi, che ho visto bene fisicamente. Insigne è un calciatore integro, anche solo al 60% è meglio averlo che non averlo».

PAROLE – «Isaksen? Se arriva un’offerta giusta può partire, soprattutto vedendo come sta giocando Cancellieri. Anche se poi il livello così si abbassa. Mandas? Se l’allenatore dice che punta su Provedel, allora è chiuso. Il rischio è che poi si svaluta tanto. La Lazio è un po’ scorbutica e indigesta all’Atalanta, mi vengono in mente i gol di Felipe Anderson e Dele-Bashiru».