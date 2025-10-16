Insigne Lazio, Sarri lo aspetta: quando può sbloccarsi l’operazione

Insigne Lazio: Sarri sogna il ritorno del suo capitano, contatti sempre più intensi. Ecco quando il calciatore potrà firmare per i biancocelesti

La Lazio cerca qualità, esperienza e fantasia nel reparto offensivo, e il tecnico Maurizio Sarri continua a insistere su un nome che rappresenta più di un semplice rinforzo: Lorenzo Insigne. Il legame tra i due, nato ai tempi del Napoli, non si è mai spezzato, e il “Comandante” sogna di riabbracciare il suo ex capitano. Non è un mistero che Sarri veda in Insigne Lazio il profilo ideale per dare imprevedibilità e carisma alla squadra, qualità che oggi mancano all’attacco biancoceleste.

Del resto, anche lo stesso Insigne ha più volte manifestato il desiderio di tornare a lavorare con l’allenatore toscano. In un’intervista rilasciata lo scorso luglio, aveva dichiarato: «Lavorare di nuovo con Sarri sarebbe un piacere e un onore». E alle parole sono seguiti i fatti: nonostante i sondaggi estivi di Sassuolo, Udinese e soprattutto Parma, l’ex attaccante del Toronto FC ha scelto di aspettare, mantenendo aperta la porta per un possibile approdo nella capitale.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, negli ultimi giorni i contatti tra l’agente di Insigne e il presidente Lotito si sono intensificati, dopo il primo incontro avvenuto in estate a Cortina. L’operazione Insigne Lazio resta complessa ma non impossibile: il club potrebbe tesserarlo già a novembre, a patto di limitare l’ingaggio a circa 1,3 milioni di euro (bonus esclusi), cifra ricavata dai risparmi generati dalle cessioni di Casale e Tchaouna.

Tuttavia, Insigne punta a un contratto più remunerativo. Per ottenere un ingaggio superiore, sarà necessario attendere metà dicembre, quando la nuova Commissione che ha sostituito la Covisoc analizzerà il bilancio biancoceleste chiuso al 30 settembre. Quel momento potrebbe essere decisivo non solo per l’arrivo dell’ex azzurro, ma anche per l’intero mercato invernale della Lazio.

La società, infatti, attende l’approvazione di circa 12-13 milioni di crediti legati ai diritti tv pregressi, oltre alla definizione di un nuovo sponsor principale. In corsa ci sono Air Italy e un’altra azienda disposta a garantire fino a 5 milioni di euro annui.

Se le condizioni economiche lo permetteranno, l’affare Insigne Lazio potrebbe concretizzarsi, riportando in Serie A un talento italiano che con Sarri ha vissuto i suoi anni migliori. Un ritorno che infiammerebbe i tifosi biancocelesti e restituirebbe al tecnico quel giocatore capace di interpretare al meglio la sua idea di calcio. LEGGI ANCHE >>> Insigne e la Lazio: un matrimonio che si farà? Ecco le ultime novità