Calciomercato Lazio, Abbate: «Credo che Sarri insisterà fino all'ultimo per avere quel giocatore. La Lazio deve comunque cedere...»

Flachi commenta la Serie A: «Mi ha stupito questa squadra. Favorite? Milan con Napoli e Inter. La Juve mi sembra dietro»

Marchetti ricorda i momenti in biancoceleste: «La Lazio mi ha dato tanto. Nel mio futuro, ancora il calcio? Miglior parata, ovviamente questa! Vi racconto le emozioni del 26 maggio»

Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO

Guendouzi: «La Juventus è una squadra forte, ma possiamo metterli in difficoltà. Ecco qual è la mia speranza per la Lazio. Voglio tornare in Nazionale»

3 ore ago

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Calciomercato Lazio, ecco le parole di Abbate sul momento ij casa biancoceleste «Credo che Sarri insisterà fino all’ultimo per avere lui»

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate ha confermato che Nuno Tavares ha riportato uno stiramento al polpaccio durante l’ultima sessione di allenamento, un problema di cui vi avevamo già dato notizia nelle scorse ore. Le sue parole:

TAVARES – «Tavares ha uno stiramento al polpaccio e tornerà dopo la sosta. Questo è il decimo infortunio muscolare. Non si riesce a trovare una spiegazione, nessuno riesce a trovare una motivazione. Pellegrini tra oggi e domai dovrà fare un ritiro e mi dicono che difficilmente lo farà. La soluzione più probabile è Marusic, l’altra è Provstgaard»

MERCATO – «Credo che Sarri insisterà fino all’ultimo per Insigne, poi vedremo chi avrà la meglio tra lui e Fabiani che oggi hanno due linee di pensiero diverse. La Lazio con mercato a saldo zero o mercato libero deve comunque cedere prima, perché oggi non ha soldi in cassa»

