Calciomercato Lazio, Abbate: «Credo che Sarri insisterà fino all'ultimo per avere quel giocatore. La Lazio deve comunque cedere...»

Calciomercato Lazio, ecco le parole di Abbate sul momento ij casa biancoceleste «Credo che Sarri insisterà fino all’ultimo per avere lui»

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate ha confermato che Nuno Tavares ha riportato uno stiramento al polpaccio durante l’ultima sessione di allenamento, un problema di cui vi avevamo già dato notizia nelle scorse ore. Le sue parole:

TAVARES – «Tavares ha uno stiramento al polpaccio e tornerà dopo la sosta. Questo è il decimo infortunio muscolare. Non si riesce a trovare una spiegazione, nessuno riesce a trovare una motivazione. Pellegrini tra oggi e domai dovrà fare un ritiro e mi dicono che difficilmente lo farà. La soluzione più probabile è Marusic, l’altra è Provstgaard»

MERCATO – «Credo che Sarri insisterà fino all’ultimo per Insigne, poi vedremo chi avrà la meglio tra lui e Fabiani che oggi hanno due linee di pensiero diverse. La Lazio con mercato a saldo zero o mercato libero deve comunque cedere prima, perché oggi non ha soldi in cassa»