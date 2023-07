Calciomercato Lazio, Paredes: accordo Psg-Galatasaray ma l’ex Juve chiede tempo

Calciomercato Lazio, l’argentino che piace molto al club biancoceleste avrebbe un accordo con il club turco ma chiede tempo

Uno dei nomi inseriti nella lista della Lazio per il calciomercato è Paredes, con il quale Lotito avrebbe avuto un contatto diretto. Secondo quanto riporta l’Equipe, l’ex Juve piace anche al Galatasaray e il club turco avrebbe trovato un accordo con l’argentino per il suo trasferimento, ma quest’ultimo per dare una risposta definitiva chiede tempo.