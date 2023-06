Calciomercato Lazio: offerta choc dall’Arabia per Luis Alberto. Già incontrato Lotito… Le cifre

Calciomercato Lazio, l’Arabia piomba su Luis Alberto: offerta incredibile al calciatore ma Lotito per il momento fa muro

Scenario a sorpresa nel calciomercato Lazio per quanto riguarda il futuro di Luis Alberto. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, una squadra araba avrebbe offerto al Mago un contratto di 5 anni ad almeno 30 milioni di euro complessivi (6 netti all’anno) staccando anche un assegno da 15 milioni di euro per il club biancoceleste.

Lotito per il momento fa muro ma dovrà accontentare Luis Alberto dal punto di vista economico per spegnere le sirene: il classe ’92 vuole un contratto fino al 2028 alle stesse condizioni di Immobile, ovvero 4 milioni più bonus.