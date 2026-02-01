Calciomercato Lazio, Noslin nel mirino del Bologna: possibile prestito in arrivo?

Calciomercato Lazio, Noslin pronto a lasciare la capitale? Cosa filtra sulle trattative legate al centravanti ex Hellas Verona: tutti gli aggiornamenti

Tijani Noslin, giovane attaccante olandese della Lazio, è sempre più al centro delle trattative di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna sarebbe pronto a mettere a segno un colpo importante in attacco, puntando proprio su Noslin come possibile rinforzo per la seconda metà della stagione.

Calciomercato Lazio, l’addio di Immobile e il bisogno di un attaccante duttile

Con Ciro Immobile ormai pronto a trasferirsi al Paris FC, il Bologna ha bisogno di un nuovo attaccante per rinforzare il proprio reparto offensivo. Vincenzo Italiano, allenatore della squadra emiliana, sta cercando un profilo che possa offrire duttilità e diverse soluzioni in attacco. Noslin, che in questa stagione ha trovato spazio nella Lazio ma non con continuità, sembra rispondere perfettamente a queste caratteristiche, grazie alla sua capacità di adattarsi a più ruoli offensivi.

Calciomercato Lazio, il futuro di Noslin sembra lontano da Roma

Le strade che si aprono per Noslin sono principalmente due. Il Bologna sembra in pole position per il suo acquisto, con la possibilità di concludere l’affare con un prestito. Tuttavia, non è da escludere che il giocatore possa trasferirsi al Monaco, club che da giorni sta monitorando la situazione dell’attaccante laziale e che ha mostrato un interesse concreto.

In ogni caso, il futuro di Noslin appare lontano dalla Lazio, con il club che potrebbe cederlo per fare spazio ad altri rinforzi. La trattativa potrebbe subire accelerazioni nelle prossime ore, con Bologna e Monaco che cercheranno di chiudere la questione nel più breve tempo possibile

LEGGI ANCHE: Romagnoli Al Sadd, il difensore ha fatto saltare la trattativa! Il retroscena