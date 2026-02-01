Romagnoli Al Sadd, il difensore ha fatto saltare la trattativa! Il retroscena

Romagnoli Al Sadd, il difensore avrebbe fatto saltare la trattativa tra la Lazio e i qatarioti per la sua cessione. Il retroscena

Il calciomercato della Lazio si chiude con un clamoroso colpo di scena che ha del surreale. Nonostante l’intesa raggiunta al fotofinish con l’Al-Sadd, il trasferimento di Alessio Romagnoli in Qatar è sfumato proprio un istante prima del gong. Un retroscena incredibile che scuote l’ambiente bianconero e apre un caso diplomatico interno.

Secondo quanto rivelato questa mattina dal Corriere dello Sport, non sarebbe stato il presidente Claudio Lotito a bloccare l’operazione, bensì lo stesso difensore centrale dopo uno scontro totale con la società.

Il clamoroso no di Romagnoli all’Al-Sadd

Il cuore della disputa risiede in una questione economica legata alle pendenze pregresse. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore si sarebbe impuntato chiedendo il pagamento delle mensilità di novembre, dicembre e gennaio, per un totale di 600 mila euro. Di fronte al rifiuto del club di saldare queste spettanze prima della partenza, il calciatore avrebbe risposto con un “no” definitivo. Una scelta forte, considerando che il difensore ha rinunciato a un contratto faraonico da 18 milioni di euro netti in tre anni pur di far valere quello che considerava un suo diritto.

Le cifre dell’affare Romagnoli saltato

Il mancato trasferimento rappresenta un danno economico enorme per tutte le parti coinvolte. La Lazio, che aveva inizialmente chiesto un rilancio a 10 milioni dopo la mediazione di Roberto Mancini, ha perso circa 9 milioni dal cartellino e altri 9 milioni di risparmio sugli stipendi futuri fino al 2027. Claudio Lotito aveva ottenuto anche la garanzia di un pagamento cash, ma la fermezza di Romagnoli ha fatto saltare lo scambio di documenti già approvato dai legali.

Futuro incerto per Romagnoli alla Lazio

Dopo questa rottura traumatica, il rapporto tra il difensore classe ’95 e il club appare ai minimi storici. Il il rischio è quello di una separazione in casa o di un clima teso fino al termine della stagione. Resta da capire se arriveranno reazioni ufficiali dopo questa ricostruzione che dipinge una storia iniziata male e finita, se possibile, ancora peggio.

