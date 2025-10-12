Calciomercato Lazio, il Milan ha messo gli occhi su un biancoceleste! I dettagli

Calciomercato Lazio, il ds del Milan Igli Tare spinge per il suo pupillo: affare possibile! Derby all’orizzonte? Le ultime

Il Milan si muove con decisione sul fronte difensivo e ha individuato in Mario Gila della Lazio un profilo di grande interesse. La situazione contrattuale dello spagnolo ha acceso i radar rossoneri: al momento, infatti, non c’è accordo tra il club biancoceleste e il giocatore per il rinnovo. Una fase di stallo che il Milan, alla ricerca di un centrale giovane ma già rodato in Serie A, è pronto a sfruttare.

Il contratto di Gila con la Lazio scade nel 2027, ma il difensore è considerato un elemento di qualità e affidabilità, perfettamente in linea con la strategia rossonera di puntare su talenti con margini di crescita e al tempo stesso pronti a garantire solidità immediata nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri.

La trattativa, tuttavia, non è priva di ostacoli. Oltre alla concorrenza dell’Inter, pesa la clausola a favore del Real Madrid, che detiene il 50% sulla futura rivendita e, secondo indiscrezioni, potrebbe vantare anche un diritto di riacquisto. In pratica, ogni offerta presentata dal Milan alla Lazio verrebbe automaticamente valutata dai blancos, che avrebbero la possibilità di pareggiarla o di sfruttarla per riportare il giocatore a Madrid, incassando comunque una cifra importante in caso di cessione a un altro top club europeo.

Nonostante queste complessità, il Milan resta in prima fila: la mancanza di un accordo per l’adeguamento salariale e la volontà del giocatore di trovare un progetto che lo valorizzi rappresentano leve che i rossoneri intendono sfruttare. Lo riporta Nicolò Schira.

