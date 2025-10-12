Calciomercato Lazio, Sarri rischia di perdere altri due giocatori a gennaio. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Isaksen e Mandas possibili sacrifici per finanziare il mercato di gennaio

Il calciomercato Lazio di gennaio si preannuncia estremamente complesso. Le linee guida imposte dalla società sono chiare: si potrà operare solo a saldo zero. In altre parole, ogni operazione in entrata dovrà essere compensata da una in uscita di pari valore. Nessun investimento extra, nessuna spesa fuori bilancio. Per questo motivo, per dare respiro al mercato, la Lazio sarà costretta a valutare alcune cessioni importanti.

Tra i nomi che potrebbero lasciare Formello spiccano quelli di Christos Mandas e soprattutto di Gustav Isaksen. L’attaccante danese, arrivato con grandi aspettative durante la scorsa estate, non ha finora pienamente convinto né Sarri né l’ambiente biancoceleste. Nonostante qualche spunto interessante e una buona dose di impegno, Isaksen non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, restando spesso ai margini della formazione titolare.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Lazio starebbe seriamente considerando la cessione di Isaksen già nel mese di gennaio. Un’operazione che potrebbe portare nelle casse del club una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta dall’estero. Insieme a lui, anche Mandas, attualmente secondo portiere dietro Provedel, è finito sul mercato. Il greco piace in Premier League e in Serie A, e potrebbe fruttare ulteriori 10-15 milioni.

Complessivamente, le due cessioni potrebbero generare un tesoretto da 35-40 milioni di euro, una cifra che consentirebbe alla dirigenza di tornare attiva sul fronte acquisti. Il problema, però, resta la compatibilità tra queste possibili uscite e le reali esigenze tecniche di Sarri, che non vorrebbe perdere pezzi in ruoli dove le alternative sono già ridotte.

Il calciomercato Lazio, dunque, si muove su un equilibrio sottile tra sostenibilità economica e ambizioni tecniche. La situazione finanziaria impone scelte dolorose, e Isaksen potrebbe diventare il sacrificato illustre di questa sessione invernale. Un addio che, se ben gestito, potrebbe però trasformarsi in un’opportunità per rafforzare la rosa con innesti più funzionali al gioco del tecnico toscano.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Lazio riuscirà a sbloccare un mercato che, finora, sembra più ostacolato che realmente aperto.