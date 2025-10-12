 Calciomercato Lazio, Sarri rischia di perdere altri due giocatori a gennaio. La situazione - Lazio News 24
Connect with us

News

Calciomercato Lazio, Sarri rischia di perdere altri due giocatori a gennaio. La situazione

News

Calciomercato Lazio, Fabbian (e non solo) rischia di sfumare se non si sblocca la situazione?

News

Calciomercato Lazio, Mandas sacrificato per sbloccare tutto? La situazione attuale

News

Calciomercato Lazio, il sogno Insigne tra pressing di Sarri e molti ostacoli. La situazione

News

Sarri Lazio, l'ex biancoceleste sicuro: «Ha grande esperienza per gestire momenti difficili in una piazza come Roma»

News

Calciomercato Lazio, Sarri rischia di perdere altri due giocatori a gennaio. La situazione

Lazio news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Sarri
Db Reggio Emilia 15/01/2023 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Calciomercato Lazio: Isaksen e Mandas possibili sacrifici per finanziare il mercato di gennaio

Il calciomercato Lazio di gennaio si preannuncia estremamente complesso. Le linee guida imposte dalla società sono chiare: si potrà operare solo a saldo zero. In altre parole, ogni operazione in entrata dovrà essere compensata da una in uscita di pari valore. Nessun investimento extra, nessuna spesa fuori bilancio. Per questo motivo, per dare respiro al mercato, la Lazio sarà costretta a valutare alcune cessioni importanti.

Tra i nomi che potrebbero lasciare Formello spiccano quelli di Christos Mandas e soprattutto di Gustav Isaksen. L’attaccante danese, arrivato con grandi aspettative durante la scorsa estate, non ha finora pienamente convinto né Sarri né l’ambiente biancoceleste. Nonostante qualche spunto interessante e una buona dose di impegno, Isaksen non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, restando spesso ai margini della formazione titolare.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Lazio starebbe seriamente considerando la cessione di Isaksen già nel mese di gennaio. Un’operazione che potrebbe portare nelle casse del club una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta dall’estero. Insieme a lui, anche Mandas, attualmente secondo portiere dietro Provedel, è finito sul mercato. Il greco piace in Premier League e in Serie A, e potrebbe fruttare ulteriori 10-15 milioni.

Complessivamente, le due cessioni potrebbero generare un tesoretto da 35-40 milioni di euro, una cifra che consentirebbe alla dirigenza di tornare attiva sul fronte acquisti. Il problema, però, resta la compatibilità tra queste possibili uscite e le reali esigenze tecniche di Sarri, che non vorrebbe perdere pezzi in ruoli dove le alternative sono già ridotte.

Il calciomercato Lazio, dunque, si muove su un equilibrio sottile tra sostenibilità economica e ambizioni tecniche. La situazione finanziaria impone scelte dolorose, e Isaksen potrebbe diventare il sacrificato illustre di questa sessione invernale. Un addio che, se ben gestito, potrebbe però trasformarsi in un’opportunità per rafforzare la rosa con innesti più funzionali al gioco del tecnico toscano.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Lazio riuscirà a sbloccare un mercato che, finora, sembra più ostacolato che realmente aperto.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.