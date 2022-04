Calciomercato Lazio, Mertens o Caputo come vice Immobile: la situazione

Calciomercato Lazio, è caccia al vice Immobile: resiste l’idea Caputo ma cresce la suggestione Mertens a zero

La Lazio è concentratissima sulle ultime 7 partite, viatico necessario per l’indispensabile qualificazione all’Europa League: la coppa quest’anno, in attesa del market pool, ha permesso alla Lazio di intascare circa 11 milioni di euro.

Tuttavia, come riporta Repubblica, tiene inevitabilmente banco anche il mercato. Uno dei vulnus della rosa è quello del vice Immobile per il quale al momento le opzioni sono due. La prima porta a Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto alla Sampdoria e già chiesto da Sarri a gennaio. La seconda è quella più suggestiva e riguarda Dries Mertens. Nei giorni scorsi ci sarebbe stata una telefonata di Sarri al belga che ha mostrato gradimento per la destinazione. L’attaccante si libererà a zero e vorrebbe proseguire in Italia.