Calciomercato Lazio: Marcos Antonio in uscita… Sarri vorrebbe ancora lui, suo vecchio pallino

Non è stata un’annata facile per Marcos Antonio, ma troppo al centro del progetto tecnico della Lazio di Maurizio Sarri.

In vista del mercato estivo, come riportato da Il Messaggero, il brasiliano sarà probabilmente un esborso facile per agevolare il mercato biancoceleste. La sua uscita avvicinerebbe il tecnico toscano ad uno dei suoi storici pupilli, ovvero Lucas Torreira, già vicino alle aquile nella scorsa estate. Oltre al brasiliano, si valutano anche i profili di Rovella, Clasie, Schouten, giocatori che piacciono molto al mister.