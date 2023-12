Calciomercato Lazio, Lotito si oppone a una cessione. Vuole tenerlo a tutti i costi! La situazione

Come riporta il Corriere dello Sport, Kamada è in scadenza di contratto, padrone del proprio destino, difficilmente rinnoverà e resterà alla Lazio nella prossima stagione, quasi certamente partirà per la Coppa d’Asia a gennaio.

Lotito, pur avendo poche possibilità, farà di tutto per trattenerlo, ma allo stato attuale è nell’incertezza. Vedremo se cambierà la situazione a fine stagione.