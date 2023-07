Mercato Lazio, Lotito fa di testa sua: scelta l’alternativa ad Hudson-Odoi

Calciomercato Lazio, Lotito non ascolta Sarri e fa di testa sua: scelta l’alternativa ad Hudson-Odoi sull’esterno. Le ultime

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Lazio c’è grande disaccordo sulle strategie di calciomercato.

Se non dovesse arrivare Hudson-Odoi infatti, Lotito ha già individuato l’alternativa in Karlsson dell’AZ Alkmaar: costo 20 milioni, il patron vorrebbe chiudere a 15. Il problema? Sarri non è d’accordo. L’ennesimo capitolo di un rapporto non più idilliaco.