Calciomercato Lazio: la Roma ti soffia l’obiettivo? Ultime. I giallorossi hanno avuto contatti con il giocatore. Ecco di chi si tratta

Come riporta Gianluca Di Marzio, in caso di addio di Nemanja Matic, a condizioni che poi verranno stabilite, la Roma non vuole farsi trovare impreparata. Per questo motivo ci sono stati contatti concreti con Leandro Paredes, nome accostato nell’ultimo periodo al calciomercato della Lazio

L’argentino, rientrato al PSG dopo l’anno alla Juve, ha aperto alla possibilità di ritornare in giallorosso. L’operazione, però, è vincolata all’uscita di Nemanja Matic. Sul giocatore argentino c’è sempre il Galatasaray.