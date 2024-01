Calciomercato Lazio: inserimento per un giocatore ma è troppo tardi, dovrebbe andare alla Juve

Calciomercato Lazio: il club sta provando ad inserirsi per un giocatore italiano ma è troppo tardi, sarebbe vicino alla Juve

Per La Gazzetta dello Sport la Lazio sta provando ad inserirsi per Bernardeschi ma potrebbe essere troppo tardi, il giocatore sarebbe molto vicino alla Juventus.

Nonostante le parole di Lotito, che aveva negato un interessamento per Bernardeschi, la Lazio starebbe davvero provando a portarlo nella capitale. Il problema è la Juventus, squadra in cui ritornerebbe volentieri, che sarebbe molto vicina a prenderlo. I margini per l’operazione sono molto stretti.