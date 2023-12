Calciomercato Lazio, il ko di Luis Alberto cambia tutto: c’è quel colpo a centrocampo! Basic nell’affare

Entra nel vivo il calciomercato della Lazio, l’infortunio di Luis Alberto cambia i piani di Lotito che ora ragiona ad un colpo in mediana

Ultimi giorni di attesa e poi anche per la Lazio si aprirà a tutti gli effetti la finestra di calciomercato targata gennaio 2024. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’infortunio rimediato da Luis Alberto (oltre che la partenza di Kamada per la Coppa d’Asia) potrebbero spingerò il club di Lotito a investire seriamente sul proprio centrocampo.

Nel mirino ci sarebbe sempre lui: Samuele Ricci del Torino. Il granata era d’altronde già stato corteggiato la scorsa estate, prima di far tramontare l’ipotesi dell’acquisto causa le costose richieste del patron Cairo. Da non sottovalutare nemmeno, si legge, l’ipotesi Ferguson, anche lui finito nella lista dei desideri del tecnico Sarri. Magari, inserendo lo stesso Basic in una o nell’altra trattativa come contropartita.