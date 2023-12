Calciomercato Lazio, nuova voce di mercato da Napoli. A Formello smentiscono subito

Calciomercato Lazio, da Napoli nuove indiscrezione sull’interesse dei biancocelesti per Simeone: da Formello piovono smentite

Il calciomercato Lazio comincia a pianificare le proprie mosse in vista della sessione di gennaio. In questo senso, come riferito dal Corriere dello Sport edizione romana, ieri da Napoli è rimbalzata voce di un nuovo interesse del club biancoceleste per Simeone, attaccante della squadra di Mazzarri.

Tuttavia da Formello sono piovute secche smentite: almeno fino a giugno i due centravanti a disposizione di Sarri saranno Immobile e Castellanos.