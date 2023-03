Calciomercato Lazio: Immobile non ha voluto Simeone. Retroscena sul mancato arrivo del Cholito in biancoceleste

Intorno al calciomercato Lazio si continua a discutere della mancanza di un vice Immobile.

A giugno Maurizio Sarri invocava uno alla Raspadori, a Lotito è stato proposto Simeone a buon prezzo, ma alla fine si è deciso di puntare su un baby esterno adattato da far crescere senza mettere troppa pressione a Ciro, che non voleva il Cholito e aveva indicato l’amico Caputo. La società lo ha bocciato per l’età, Sarri lo avrebbe accettato.