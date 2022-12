Calciomercato Lazio, idea Confente se parte Maxmiano: le ultime

Calciomercato Lazio, i biancocelesti potrebbero virare su Confente del Vicenza in caso di partenza di Maximiano a gennaio

Nome a sorpresa per la porta della Lazio. Come riporta TMW infatti, i biancocelesti potrebbero puntare su Alessandro Confente, portiere del Vicenza, in caso di partenza di Maximiano nel prossimo mercato di gennaio.

A tal proposito un osservatore biancoceleste è andato ad osservare l’estremo difensore da vicino durante Pro Sesto-Vicenza.