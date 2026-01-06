Calciomercato Lazio: trattativa per Guendouzi ancora in piedi con il Fenerbahce! Le ultime sul francese

Calciomercato Lazio, si continua a trattare con il Fenerbahce per la cessione di Guendouzi, ma le distanze tra le parti sono ancora evidenti

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, la trattativa tra Lazio e Fenerbahce per il trasferimento di Mattéo Guendouzi non è ancora stata conclusa. Nonostante i contatti tra i due club, c’è ancora una certa distanza tra domanda e offerta, e l’accordo non è stato finalizzato. La Lazio, che ha aperto alla cessione del centrocampista francese, sta cercando un’offerta che soddisfi le proprie richieste economiche.

.@OfficialSSLazio, in piedi ma non ancora chiusa la trattativa col @Fenerbahce per Guendozi: c'è ancora distanza tra le parti 👉 https://t.co/A1UkMNxGzZ pic.twitter.com/gP4B9FrhcY — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 6, 2026

Guendouzi, che è arrivato alla Lazio con un ruolo importante nel centrocampo biancoceleste, è stato uno dei giocatori chiave nella gestione del gioco e della transizione difensiva della squadra. La sua partenza rappresenterebbe un cambiamento significativo, ma il club capitolino è pronto a considerare la sua cessione nel caso arrivi una proposta adeguata.

Il Fenerbahce, che ha mostrato interesse concreto per il centrocampista, ha avviato i contatti con la Lazio, ma la trattativa è ancora in fase di definizione. La squadra turca è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo per completare il proprio organico, e Guendouzi è uno dei principali obiettivi del mercato invernale. Tuttavia, le due squadre non sono ancora riuscite a trovare un accordo definitivo.

Al momento, il trasferimento di Guendouzi è ancora un’incognita, e i tifosi della Lazio seguono con attenzione l’evoluzione della trattativa. La Lazio, infatti, sta anche monitorando altri potenziali rinforzi per il centrocampo, nel caso in cui l’affare con il Fenerbahce vada in porto.

Nel frattempo, il calciomercato prosegue, e non è escluso che altre squadre possano entrare nella corsa per Guendouzi, nel caso in cui la trattativa con il Fenerbahce non si concluda positivamente. La Lazio, infatti, è alla ricerca di opportunità che possano rinforzare la squadra in vista della seconda metà della stagione.