Calciomercato Lazio, Parisi e Caputo i rinforzi giusti?

A gennaio il calciomercato della Lazio potrebbe girare attorno ai nomi di due italiani, ossia Parisi e Caputo

Il primo, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe la prima scelta di Sarri per il ruolo di terzino sinistro di piede mancino. L’alternativa potrebbe essere Valeri. Il vero problema potrebbe essere la richiesta dei rispettivi club (Empoli e Cremonese). Difficilmente si potrebbe scendere sotto i 10 milioni ed è per questo che servirebbe una cessione, con un occhio che va alla situazione Luis Alberto.

Meriterebbe invece un discorso a parte la questione legata all’attaccante. E questo perché il tecnico dei capitolini sarebbe rimasto soddisfatto del rendimento di Felipe Anderson come falso nueve. Questo però non fa venir meno la necessità di un’altra punta in rosa. Il giocatore della Samp potrebbe esser il profilo giusto, con i doriani che, in estate, avevano chiesto 3.5 milioni. Ora la cifra potrebbe essere più bassa.