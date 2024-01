Kamada-Lazio, futuro deciso: spunta il confronto con Fabiani a Formello

Kamada-Lazio, l’incontro con Angelo Fabiani e il futuro già deciso: le ultime sul centrocampista giapponese

L’avventura di Daichi Kamada in Italia non è iniziata nel migliore dei modi. Il gol al Napoli aveva illuso, salvo poi rimanere l’unico lampo della sua stagione fino a questo momento. Il giapponese ha perso anche la possibilità di partecipare alla Coppa d’Asia con la sua Nazionale, ed è chiamato a rilanciarsi. A margine di ciò, ci sarebbe stato un confronto c9n il ds Fabiani per decidere il futuro.

Per Il Messaggero, infatti, il centrocampista non dovrebbe lasciare la Lazio a gennaio, ma solo in estate, a parametro zero. La mancata proroga del Decreto Crescita vede, per l’appunto, aggravare la situazione fiscale dei contratti come quello da 3 milioni di euro dell’ex Eintracht Francoforte. Per questi motivi, Kamada non dovrebbe esercitare l’opzione di rinnovo triennale con i biancocelesti.