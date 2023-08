Calciomercato Lazio, Fabiani: «Zakharyan? Vi spiego perchè è saltata la trattativa» Le parole del direttore sportivo

Non vestirà la maglia della Lazio, Arsen Zakharyan, gioiello della Dinamo Mosca, vicinissimo ad approdare in Italia.

Intercettato dalla testata russa Sport24.ru, Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, ha spiegato il perché del mancato trasferimento.

LE PAROLE- Il trasferimento di Zakharyan è fallito a causa del fatto che non abbiamo spazio per un giocatore non UE