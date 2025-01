Calciomercato Lazio, Fabiani: «Centrocampista mancante? In panchina ne abbiamo alcuni di troppo, ma se troveremo l'occaisone... Su Casadei dico questo»

Calciomercato Lazio, le parole di Angelo Fabia, ds biancoceleste, prima del calcio d’inizio della partita contro la Real Sociedad

Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Lazio Real Sociedad. Di seguito le sue parole sul calciomercato Lazio.

RINFORZI – «Mancano ancora alcuni giorni alla chiusura del mercato. Quello di gennaio è sempre complicato, prendere tanto per prendere credo sia sbagliato, si alterare alcuni equilibri. Stiamo valutando alcuni profili da inserire nella rosa, di per se già valida. Centrocampista mancante? In panchina abbiamo qualche centrocampista di troppo, ma questo non significa che la società può migliorare si tira indietro».

CASADEI – «Io conosco solo la banda musicale, altri Casadei non li conosco. Ottimista? Bisogna sempre esserlo nella vita».