Calciomercato Lazio, Fabiani non molla Fabbian! Potrebbe essere lui il colpo per Sarri: le ultime

Calciomercato Lazio, i capitolini pensano a Fabbian del Bologna per rafforzare il centrocampo! Le ultime sui biancocelesti

Si sta lavorando a Formello alla creazione di una squadra competitiva in vista della prossima stagione di Serie A e, per questa ragione, l’attenzione è focalizzata principalmente sui rinnovi contrattuali e sugli esuberi. Il mercato in entrata sembra ancora un obiettivo lontano, con idee che esistono e sono realizzabili, ma che per ora sono stasste messe in secondo piano.

La priorità degli aquilotti è infatti quella di fornire a Sarri una rosa adeguata per la prossima stagione tra cui, come richiesto a Lotito e a Fabiani, l’acquisto di una mezzala con qualità e capacità di corsa.

Stando infatti all’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è emerso un profilo che potrebbe soddisfare le richieste del tecnico della Lazio. Piace infatti Giovanni Fabbian, ventiduenne del Bologna già stato accostato ai capitolini durante il mercato di gennaio. Sarà interessante capire se si tratta di un vero e concreto obiettivo o se è solamente una suggestione di mercato.