Calciomercato Lazio, è Berardi il preferito di Sarri: la situazione

Calciomercato Lazio, Sarri ha indicato in Berardi l’obiettivo principale per la fascia destra: Tare pronto a far partire la trattativa

Calciomercato Lazio, i biancocelesti hanno individuato in Domenico Berardi l’obiettivo principale per la fascia destra della prossima stagione. Maurizio Sarri stravede per l’italiano dai tempi di Napoli e lo vorrebbe con se nella sua nuova avventura.

Secondo l’esperto di mercato Paolo Paganini, il Sassuolo chiede 40 milioni di euro per lasciar partire il calciatore che dal canto suo però avrebbe dato la priorità alla permanenza in Italia. Tare è pronto a far partire la trattativa nelle prossime settimane.