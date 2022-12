Calciomercato Lazio, dal Brasile: Andre Anderson verso il prestito al Santos

Calciomercato Lazio, come riportato dal Brasile, Andre Anderson è vicino al prestito al Santos dal San Paolo: le ultime

Potrebbe aver trovato la sua soluzione l’intricata vicenda Andre Anderson, centrocampista della Lazio in prestito al San Paolo.

Come riferito dal Brasile, dopo aver inizialmente deciso di tenerlo in rosa su consiglio del tecnico Ceni, il San Paolo avrebbe deciso di girare il calciatore in prestito per alleggerire i costi a bilancio. Con l’approvazione della Lazio, il San Paolo ha avviato i contatti con il Santos per quello che per Andre Anderson sarebbe un gradito ritorno.