Calciomercato Lazio, nuovo profilo per l’attacco: si intensificano i contatti per un nuovo colpo

Calciomercato Lazio, la dirigenza valuta un rinforzo offensivo per gennaio: dopo Maldini, Pinamonti e Ngonge prende quota un talento

Il calciomercato Lazio entra in una fase sempre più calda sul fronte offensivo. La società biancoceleste è alla ricerca di un attaccante da inserire nella rosa di Maurizio Sarri già nella sessione di gennaio 2026 e, accanto ai nomi già noti di Daniel Maldini, Andrea Pinamonti e Cyril Ngonge, sta emergendo con forza un nuovo profilo proveniente dalla Serie A.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio starebbe osservando con grande attenzione Giovane, attaccante classe 2003 del Hellas Verona, considerato una delle vere rivelazioni di questa stagione.

Calciomercato Lazio, i contatti e la posizione del club

La pista non è nuova, ma negli ultimi giorni ha registrato nuovi sviluppi. Secondo Nicolò Schira, i contatti tra la dirigenza biancoceleste e Beppe Riso, agente del calciatore, sono stati numerosi, segnale di una situazione in costante evoluzione. Già nei giorni precedenti, Tuttosport aveva evidenziato come il profilo fosse stato indicato direttamente da Sarri dopo il progressivo allontanamento di Rayan, sempre più vicino al Bournemouth.

Giovane piace per tecnica, corsa e capacità di fare reparto da solo, caratteristiche ideali per il sistema di gioco del tecnico toscano. In stagione ha già messo a referto 3 gol e 4 assist, dimostrandosi una pedina fondamentale per gli scaligeri.

Calciomercato Lazio, valutazione e concorrenza

La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 12 milioni di euro, cifra inferiore rispetto ai 20 milioni ipotizzati nelle prime fasi. Attenzione però alla concorrenza: anche Atalanta e Roma seguono con interesse il talento del Verona. Il calciomercato Lazio resta dunque aperto, con un nuovo nome che potrebbe presto diventare centrale nelle strategie offensive biancocelesti.

