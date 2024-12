Calciomercato Lazio, il Monza vuole giocare d’anticipo sulla concorrenza per quel giocatore

Calciomercato Lazio, il Monza vuole giocare d’anticipo sulla concorrenza per un obbiettivo dei biancocelesti a centrocampo

Il Monza rimane davanti a tutti per Cesare Casadei: come riportato da la Gazzetta dello Sport Adriano Galliani vuole bruciare la concorrenza del calciomercato Lazio tra le altre, ed anticipare i tempi del trasferimento per averlo a disposizione già nella prima partita del 2025 contro il Cagliari.

Inoltre il Chelsea, vista la rosa lunga, ha bisogno di vendere e se il prezzo al momento è di 20 milioni, potrebbe abbassarsi vista la necessità di cedere.