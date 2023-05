Calciomercato Lazio: i cinque nomi che non hanno convinto Sarri. Loro possono partire nella sessione estiva

Come riporta la rassegna stampa di Radiosei sono essenzialmente cinque i giocatori che in questa stagione della Lazio non hanno convinto Maurizio Sarri e che quindi potrebbero partire in estate.

Si tratta, per motivi diversi, di Maximiano, Gila, Marcos Antonio, Basic e Cancellieri. Su di loro saranno aperte le prime discussioni e riflessioni di calciomercato Lazio in uscita.