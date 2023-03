Calciomercato Lazio: la Champions può regalare Berardi. L’attaccante del Sassuolo può essere finanziato da Milinkovic

Non solo un nuovo centrocampista di prima fascia, secondo Il Messaggero qualificazione in Champions e cessione di Milinkovic-Savic per il calciomercato Lazio potrebbero significare un altro regalo.

Nella lista biancoceleste è spuntato anche il nome di Domenico Berardi, che con Maurizio Sarri potrebbe compiere il definitivo salto di qualità