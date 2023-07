Calciomercato Lazio nel caos: nessuno dei 5 obiettivi di Sarri è arrivato. Cosa succede nelle dinamiche con Lotito

Il Corriere dello Sport questa mattina definisce il calciomercato Lazio come calciomercato del caos. Sarri immaginava la Lazio del secondo posto, della Champions, rinforzata con uomini di comprovato valore, di esperienza, possibilmente già inseriti nel campionato itali no. I suoi obiettivi erano conosciuti. Zielinski al posto di Milinkovic. Inizialmente Torreira regista, poi Ricci. Berardi attaccante esterno. La conferma di Luca Pellegrini. Lotito s’è tirato indietro dopo aver sondato tutte queste piste per i costi.

Nell’anno dell’incasso Champions (almeno 50 milioni) e dei ricavi prodotti dalla cessione di Milinkovic (40 milioni totali, 20 già incassati, 20 da incassare a luglio 2024) tutti credevano che la Lazio avrebbe condotto e chiuso un mercato mai visto. E invece no. Lotito non ha in- tenzione di fare follie né può farle. I soldi della Champions non li incasserà subito e deve sempre fare i conti con l’indice di liquidità bloccato per via di pagamenti del passato ancora da completare. Ecco perché, con l’aiuto del direttore Fabiani, sta cercando di individuare profili talentuosi, prendibili a metà prezzo rispetto a giocatori come Zielinski o Berardi.