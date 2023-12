Calciomercato Lazio: Candreva scartato per un motivo preciso. I dettagli

Secondo quanto riporta Il Messaggero, non sono arrivate conferme su alcuni profili accostati recentemente alla Lazio, come quello di Antonio Candreva della Salernitana, considerato troppo avanti con l’età per la politica di ringiovanimento che vuole adottare la società capitolina. Il club probabilmente punterà su altri profili più in linea con l’anagrafe della propria rosa.