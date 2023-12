Calciomercato Lazio, Basic saluta? I tifosi di un suo ex club spingono per il ritorno

Calciomercato Lazio, il futuro del calciatore sembrerebbe essere smpr più lontano da Roma e i suoi vecchi tifosi invocano il ritorno

Ancora pochi giorni e ripartirà ufficialmente il calciomercato con la sessione invernale di Gennaio, ma i club sono già a lavoro. Il calciomercato della Lazio si concentra non solo sulle eventuali entrate ma anche le uscite e Basic è un nome finito nella lista dei possibili partenti.

E’ chiaro anche in base al minutaggio, che Sarri non vede nel suo progetto un futuro tra i protagonisti per il calciatore e la Lazio vuole liberarsene, e ci sarebbe une club che potrebbe venire in soccorso ossia l’Hajduk Spalato, con i tifosi croati che spingono a gran voce affinchè il ritorno di Basic si possa concretizzare.