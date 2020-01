Lazio, indiscrezione di mercato dalla Spagna: biancocelesti su Advincula

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione di mercato: la Lazio starebbe seguendo Advincula, la terale destro del Rayo Vallecano

Dopo Escalante, la Lazio potrebbe mettere a segno un altro colpo. E se l’argentino arriverà a Roma solo a giugno, la prossima operazione potrebbre portare un rinforzo alla corte d’Inzaghi già in questa finestra di mercato. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna, dal portale Fichajes.com, secondo cui i biancocelesti starebbero monitorando il profilo di Luis Advincula. Classe 1990, laterale destro, di nazionalità peruviana e in forza al Rayo Vallecano: il ragazzo sarebbe in cerca di una vetrina in cui mettersi in mostra in vista della prossima Copa America.

Su Advincula, però, avrebbe messo gli occhi anche il Crystal Palace che starebbe già saggiando il terreno per un’eventuale trattativa. Il mercato invernale è ancora nel vivo e non sono escluse sorprese dell’ultimo minuto…