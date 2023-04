Calciomercato Lazio, futuro Milinkovic: Kezman vuole ‘salvare’ l’amico Tare. Ultime

Calciomercato Lazio, resta in bilico il futuro di Milinkovic-Savic alla Lazio: Lotito accetterà solo offerte da almeno 40 milioni

Come riporta Il Messaggero, gran parte del prossimo calciomercato Lazio passerà dalla permanenza o meno di Milinkovic-Savic.

La Lazio non vuole perdere il Sergente a parametro zero, deve cederlo, ma al momento mancano le offerte di Arsenal e Newcastle da 40 milioni, cifra sotto la quale non transige Lotito. L’ha promessa, l’agente Kezman, anche per “salvare” il suo amico Tare dall’addio al club capitolino: il patron attende tutti al varco. Anche perché quell’incasso andrebbe unito ai soldi (50 milioni) della qualificazione all’Europa che conta per sistemare il bilancio e agire sul prossimo mercato.