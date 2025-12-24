Calciomercato Lazio, proseguono le voci sul possibile addio di Mandas! Diverse le squadre sul portiere greco che sarà il primo sacrificio biancoceleste per fare cassa

Calciomercato Lazio, dopo il via libera che sblocca la sessione di gennaio si pensa a Mandas come sacrificio per fare cassa

Il mercato è ufficialmente sbloccato. Claudio Lotito ce l’ha fatta: la Lazio è rientrata nel parametro dello 0,8 del costo del lavoro allargato e a gennaio potrà operare liberamente in entrata, senza i vincoli che avevano condizionato la scorsa estate. Un passaggio fondamentale per programmare i rinforzi richiesti da Maurizio Sarri, anche se il lavoro non è finito.

Nonostante il via libera, a Formello resta chiaro un concetto: serviranno comunque delle uscite, soprattutto per generare plusvalenze in vista del prossimo mercato e mantenere l’equilibrio dei conti. In questo senso, la priorità sembra essere rappresentata da Christos Mandas.

Il portiere greco, classe 2001, è chiuso dalla titolarità ormai consolidata di Ivan Provedel e appare sempre più vicino all’addio. Negli ultimi giorni sono arrivate diverse richieste, anche dalla Serie A: in Italia si sono mossi il Genoa e la Juventus, club che vedono in Mandas un profilo affidabile e con ampi margini di crescita.

Tuttavia, le pressioni più forti arrivano dalla Grecia. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Panathinaikos starebbe spingendo con decisione per riportare Mandas in patria. La prima offerta recapitata a Formello sarebbe pari a 7 milioni di euro, cifra giudicata però insufficiente dalla Lazio, che punta a incassare di più dalla cessione di un giocatore considerato un patrimonio del club.

Con il Genoa, invece, era stata imbastita una possibile operazione alternativa: uno scambio con Nicola Leali. Una soluzione che, al momento, non convince del tutto la dirigenza biancoceleste, più orientata verso una cessione a titolo definitivo che garantisca liquidità immediata.

Il mercato è appena entrato nel vivo. La Lazio può tornare a muoversi in entrata, ma il futuro di Mandas sembra ormai segnato: la sua cessione potrebbe essere la chiave per finanziare i prossimi colpi e dare forma al nuovo corso biancoceleste.

