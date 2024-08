Calciomercato, Conceicao in Italia: il figlio dell’ex Lazio giocherà in QUEL CLUB! I dettagli

Calciomercato, fatta per l’arrivo di Conceicao in Serie A: il figlio dell’ex Lazio giocherà in quella squadra italiana. Le ultime novità

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, è in chiusura l’arrivo al mercato Juve di Francisco Conceicao dal Porto. A poche ore dall’accordo con la Fiorentina per Nico Gonzalez, Cristiano Giuntoli, chiude anche un altro colpo per la nuova squadra di Thiago Motta.

Affare fatto col Porto per il figlio dell’ex Lazio. Prestito secco da 7 milioni di euro più altri 2 di bonus, con il giocatore che sarà già domani a Torino.