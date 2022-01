Caicedo Inter, Inzaghi lo vuole in nerazzurro ma c’è il nodo ingaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Simone Inzaghi insiste per avere con sè il Panterone ecuadoregno: il nodo ingaggio è l’ostacolo più grande alla trattativa

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla situazione Caicedo, l’attaccante che Inzaghi ha chiesto nel summit di mercato a distanza tenutosi nella giornata di ieri.

Secondo il quotidiano romano il problema sarebbe l’ingaggio: il Il nodo è esclusivamente economico, nel senso che l’ecuadoriano ha dato la sua disponibilità all’Inter, e pure il Genoa ha accettato di lasciarlo andare in prestito fino al termine della stagione. Sul tavolo, però, c’è un ingaggio che raggiunge quasi i 2,5 milioni di euro annui, e i nerazzurri non sono disposti a garantire per intero al giocatore il milione abbondante che gli spetterebbe per i restanti 5 mesi.

La dirigenza nerazzurra è irremovibile sugli 800mila euro come tetto massimo a cui arrivare per chiudere l’accordo con gli agenti dell’attaccante.