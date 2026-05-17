Caicedo, il giudizio dell’ex attaccante della Lazio è durissimo: «Derby inguardabile»

Caicedo, l’ex attaccante della Lazio non usa mezzi termini dopo il triplice fischio del derby dell’Olimpico e affida ai social tutta la sua amarezza

Il derby della Capitale lascia dietro di sé tensioni, delusione e tanti commenti pesanti. Tra questi è arrivato anche quello di Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio e ancora oggi molto legato all’ambiente biancoceleste. Pochi minuti dopo il triplice fischio della sfida tra Roma e Lazio, l’ex centravanti ha affidato al proprio profilo X un messaggio breve, diretto e senza alcun giro di parole.

Il contenuto pubblicato da Caicedo è stato chiarissimo: «Derby inguardabile». Una frase secca, destinata inevitabilmente a far discutere, soprattutto per il peso emotivo che l’ex giocatore continua ad avere tra i tifosi laziali. Il suo legame con la piazza biancoceleste è rimasto forte anche dopo l’addio, e proprio per questo ogni sua presa di posizione viene letta con particolare attenzione dal popolo laziale.

Caicedo Lazio, la delusione per la prova dei biancocelesti

Il messaggio di Felipe Caicedo, pubblicato su X, sembra fotografare bene il clima del post partita. La prestazione della squadra di Maurizio Sarri non ha convinto e ha lasciato grande amarezza tra i sostenitori biancocelesti. Il derby, per intensità, valore simbolico e peso emotivo, rappresenta sempre una partita diversa dalle altre, ma questa volta lo spettacolo offerto all’Olimpico non è sembrato all’altezza delle aspettative.

L’ex attaccante non ha specificato se il suo giudizio fosse rivolto esclusivamente alla prova della Lazio o più in generale alla qualità complessiva della partita. Il senso del messaggio, però, resta inequivocabile: quanto visto in campo non gli è piaciuto. Una valutazione netta, in linea con il carattere diretto che Caicedo ha sempre mostrato anche fuori dal terreno di gioco.

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