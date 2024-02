Cagliari disastroso in difesa: che occasione per la Lazio! Immobile e compagni vogliono guarire dal mal di gol

Quella della squadra di Ranieri è una delle peggiori difese del campionato: ghiotta occasione per la Lazio di tornare al gol

La Lazio di Maurizio Sarri è obbligata a vincere, per superare un brutto momento e risalire la china in classifica, ma soprattutto per arrivare al meglio alla sfida con il Bayern Monaco.



Davanti oggi ci sarà una squadra battagliera – il Cagliari finora è la squadra che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio – ma allo stesso tempo anche molto fragile. Quella di Ranieri, infatti, è la seconda peggior difesa del mese di gennaio: 11 gol subiti, meglio soltanto dei 13 incassati dal Frosinone di Eusebio Di Francesco.