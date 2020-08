Il Messaggero – Lazio, se salta David Silva, pronto l’assalto a De Paul

Secondo Il Messaggero, se dovesse saltare David Silva, la Lazio potrebbe pensare a De Paul

Se dovesse saltare David Silva (al quale è stato offerto un contratto da 4 milioni di euro a stagione per due anni più un terzo in opzione, con un bonus d’ingresso di circa 5 milioni), Lotito e Tare sono pronti a dare l’assalto a De Paul dell’Udinese. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.

Il costo dell’operazione però non sarà basso visto che il club friulano chiede una somma vicina ai 30 milioni di euro. L’argentino ha sicuramente caratteristiche diverse e un curriculum non all’altezza di David Silva, ma i suoi piedi sono “educati” e in una Lazio con Luis Alberto, Milinkovic e Immobile ci starebbe altrettanto bene. E’ solo un’idea, anche perché tutti gli sforzi sono concentrati su David Silva.

Fino all’ultimo la Lazio tenterà ogni strada per arrivare al giocatore che vuol far diventare la sua stella.