BVB, Favre esonerato. Per la Lazio è stato un amuleto in Europa

BVB, Favre esonerato, è stato amuleto della Lazio. Squadra a Terzic

In Germania si vociferava da settimane, ma il crollo interno con la neopromossa Stoccarda è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Lucien Favre è stato esonerato dal Borussia Dortmund. «Siamo tutti grati a Lucien Favre per il suo eccellente lavoro durante i due anni e mezzo durante i quali ha allenato il club», ha detto all’ANSA il manager del BVB Hans-Joachim Watzke. La squadra è stata affidata al 38enne Edin Terzic, disputerà gli ottavi di Champions League. L’ormai ex tecnico ha affrontato la Lazio sia alla guida del Gladbach che alla guida del Nizza, oltre che sulla panchina dei gialloneri, e non è mai riuscito a battere i biancocelesti: 4 sconfitte (compreso il 3-1 del Gruppo E della stagione in corso) e 2 pareggi il bilancio. L’unico successo contro Inzaghi risale a due estati or sono, quando il BVB sconfisse i capitolini per 1-0 in amichevole in terra tedesca.