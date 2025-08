Burnley Lazio streaming live e diretta tv: dove vederla

Burnley Lazio streaming live e diretta tv: dove vedere l’amichevole in programma sabato pomeriggio in Inghilterra

Archiviata con un bilancio positivo la mini-tournée in Turchia, culminata con il pareggio per 2-2 contro il Galatasaray, la Lazio si prepara per l’ultima fase della sua preparazione estiva. La squadra di Maurizio Sarri farà rientro a Roma per alcuni giorni di lavoro a Formello, prima di volare in Inghilterra per affrontare il test amichevole più prestigioso del suo precampionato, l’ultimo prima dell’esordio ufficiale in campionato.

L’appuntamento: Lazio a Turf Moor contro il Burnley

Il prossimo impegno per i biancocelesti è fissato per sabato 9 agosto. La Lazio sarà di scena in Inghilterra, nel glorioso stadio Turf Moor, per affrontare i padroni di casa del Burnley. Il calcio d’inizio della partita è in programma per le ore 16:00 italiane. Si tratta del quinto test estivo per gli uomini di Sarri, nonché del penultimo prima dell’esordio in Serie A contro il Como. Sarà un’occasione fondamentale per misurare i progressi della squadra contro un avversario di caratura internazionale e dallo stile di gioco tipicamente inglese.

Come vedere la partita: la diretta esclusiva su Dazn

Per tutti i tifosi biancocelesti che vorranno seguire la squadra in questa importante amichevole, la partita sarà trasmessa in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile vedere il match in live streaming oppure on demand, subito dopo il fischio finale. Per accedere alla visione, gli abbonati potranno utilizzare l’applicazione ufficiale di DAZN su una vasta gamma di dispositivi, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco come PlayStation e Xbox.

Disponibile anche su Lazio Style Channel

Oltre alla copertura offerta da DAZN, la partita tra Burnley e Lazio sarà visibile anche sul canale tematico ufficiale del club. I tifosi abbonati al pacchetto Sky o che possiedono le credenziali per accedere ai contenuti biancocelesti potranno infatti seguire il match anche su Lazio Style Channel, con il commento e l’analisi di parte offerti dalla redazione ufficiale del club. Un appuntamento da non perdere per vedere all’opera la Lazio a due settimane dall’inizio della stagione.