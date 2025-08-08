Burnley Lazio, il tecnico degli inglesi Parker: «Ci concentreremo sulla partita, non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi di casa»

Burnley Lazio, parla il tecnico Parker: «Ci concentreremo sulla partita, non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi di casa». Le parole

La Lazio si prepara al debutto stagionale in Serie A con un’importante amichevole internazionale. Sabato 9 agosto, i biancocelesti affronteranno il Burnley, club inglese militante in Championship, nel penultimo test prima dell’inizio del campionato. Il match si giocherà in terra britannica e rappresenta un banco di prova significativo per la squadra di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato.

Il debutto ufficiale della Lazio è fissato per sabato 24 agosto alle ore 18:30, quando la formazione capitolina scenderà in campo allo stadio Sinigaglia per affrontare il Como, neopromossa in Serie A. L’amichevole contro il Burnley, dunque, assume un ruolo cruciale nella rifinitura tattica e atletica della squadra, che punta a partire con il piede giusto nella nuova stagione.

Alla vigilia della sfida, ha parlato Scott Parker, allenatore del Burnley ed ex centrocampista della nazionale inglese, noto per la sua visione tattica e la capacità di motivare i suoi giocatori. Intervistato dal quotidiano locale Burnley Express, Parker ha condiviso le sue impressioni sul match contro la Lazio: “Sono state settimane difficili. Ci concentreremo sulla partita, non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi di casa, nel nostro stadio, per la prima volta dopo tanto tempo. Affronteremo avversari forti, quindi sarà un bel test per noi.”

La Lazio, reduce da un’intensa fase di preparazione estiva, cercherà di mettere in pratica gli schemi provati in ritiro e testare la condizione dei nuovi innesti. L’amichevole contro il Burnley offrirà a Sarri l’opportunità di valutare la tenuta difensiva e la fluidità del gioco offensivo, elementi chiave per affrontare al meglio la nuova stagione.

Con l’inizio del campionato alle porte, ogni dettaglio conta. La sfida contro il Burnley sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del club, e rappresenta un’occasione per i tifosi di osservare da vicino lo stato di forma della squadra.