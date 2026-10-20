 Buffon: «Gattuso ha rinvigorito la Lazio! Scudetto? La Champion sarebbe qualcosa di assoluto» – Lazio News 24
Home > Hanno Detto > Buffon: «Gattuso ha rinvigorito la Lazio! Scudetto? La Champion sarebbe qualcosa di assoluto»
Hanno Detto

Buffon: «Gattuso ha rinvigorito la Lazio! Scudetto? La Champion sarebbe qualcosa di assoluto»

Foto autore
Published 3 ore fa il 20 Ottobre 2026
By
WhatsApp Image 2022 02 06 at 09.08.19

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha dipinto un quadro inedito del tecnico biancoceleste in una lunghissima intervista a “La Gazzetta dello Sport”

In una lunghissima intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere bianconero Gianluigi Buffon ha dipinto un ritratto inedito di Gennaro Gattuso, oggi alla guida della Lazio che ha trasformato letteralmente e i risultati parlano per lui. Vi riportiamo di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni:

LAZIO RINVIGORITA – «La Lazio è una squadra rinvigorita. Si vede che dal suo arrivo è successo qualcosa, lui e il suo staff hanno trovato le parole giuste, la chiave. La Lazio ora ci crede: al di là di vincere o perdere sa che è una squadra, che ha coraggio, agonismo, idee, collaborazione. E si diverte. Merita complimenti, non crede?».

SCUDETTO – «Ad agosto la Lazio era tra nono e undicesimo posto: Milan, Inter, Juve, Roma, Como, Fiorentina, Napoli e Atalanta partono davanti. Se arriva tra le prime sette è un gran risultato, tra le prime sei grandissimo, in Champions sarebbe qualcosa di assoluto».

Lazio News 24 sempre con te su Google

Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale.

Seguici Ora

FRASE GATTUSO “IO NON MI SAREI SCHIERATO” «Deve smettere di dirlo! Dà un’idea sbagliata ai ragazzi che cominciano. Se faccio una squadra, un Gattuso lo vorrei sempre. In una squadra è necessario. La sua dote era l’umiltà: con quella è diventato un grande giocatore. Scarpe grosse e cervello fino, da contadino. Era il compagno di classe non geniale ma che impegnandosi a mille aveva ottimi voti. Studia perché è orgoglioso e, se fa una cosa, non vuole essere uno dei tanti. Non ci sono solo i tunnel. Quelli li vedono tutti. Ma in una squadra ci sono giocatori che, fuori dal campo, danno qualcosa che vale come
un tunnel. Chi è fuori certe cose non le può vedere, dovete fidarvi».

PARAGONE LIPPI – «In Rino rivedo Lippi nella gestione del gruppo e nel fare esprimere vitalità a ogni giocatore. Lo sapete tutti che i giocatori si sarebbero buttati nel fuoco per lui come per Marcello. Ora non penseremo mica che un allenatore di A non sia bravo o non sappia di tattica: sono tutti bravi ,competenti. La differenza è il rapporto con la squadra e come trasmettono le conoscenze. Poi c’è la genialità di chi in partita vede cose in anticipo e cambia giocatori e sistemi, cambiando la partita, ma quello è istinto».

Ultimissime Lazio LIVE: la rivincita di Dele-Bashiru e l’orgoglio dell’ex Giordano

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×