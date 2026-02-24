Hanno Detto
Bucciantini tra orgoglio e protesta: «La Lazio è lontana dai fuochi, naviga in un mare calmo, senza obiettivi…»
Bucciantini dice la sua sulla distanza societaria, sul tifo protettivo e sul futuro di Sarri con i biancocelesti: le parole a SVB
La Lazio vive una stagione complessa e lontana dalle aspettative iniziali. A fotografare il momento biancoceleste è stato Marco Bucciantini, intervenuto in collegamento a “SVB”, con un’analisi approfondita che ha toccato aspetti tecnici, ambientali e societari.
Il giornalista ha evidenziato come la squadra si trovi oggi in una sorta di limbo, distante dagli obiettivi più ambiziosi ma capace comunque di mostrare una reazione d’orgoglio nelle difficoltà.
Ultimissime Lazio LIVE: il futuro di Romagnoli e la richiesta di Lotito alla squadra
Bucciantini e le dichiarazioni sulla Lazio
LAZIO – «Lazio è lontana dai fuochi, questo è il dispiacere; naviga in un mare calmo, senza obiettivi. Per come è nata la stagione e poi come è andata avanti, pensando pure a gennaio, per me era più facile essere sotto che sopra in classifica. È quasi scontato essere lontani dal Como. Da esterno, io sono perfino ammirato dall’orgoglio che sta manifestando tutto il gruppo di lavoro, parlo di Sarri e dei ragazzi. Si vede che si combatte controvento, per amor proprio. Ora c’è da capire chi ha agitato il vento. La Lazio non combatte solo con gli avversari della domenica, ma anche con la distanza societaria. Sono ammirato da quello che sta facendo la squadra perché la vedo muoversi nelle difficoltà indotte».
TIFO – «In questo momento tutti sono protettivi nei confronti della Lazio e paradossalmente anche il tifo è protettivo; è in atto una protesta forte, che si può condividere o meno, ma dettata dalla protezione. Scioperano anche gli abbonati, quindi chi ha già speso. È uno sciopero particolare, da cui arriva un messaggio forte. Il tifoso ha distinto bene le colpe».
SARRI E ROSA – «Con Rovella e Guendouzi ogni squadra avrebbe un senso. Poi Zaccagni non è in forma. A tratti la Lazio ha giocato senza centrocampisti, poi ha avuto problemi con i difensori. Sarri, come tutto l’ambiente, ha vissuto una stagione ingiusta. Stupisce, e allo stesso tempo piace, vederlo così serio nonostante tutto. Il suo futuro si deciderà in base a quello che accadrà negli ultimi mesi».
Un’analisi che intreccia campo e prospettive future, con il destino di Maurizio Sarri ancora tutto da scrivere in casa Lazio.
News
Torino Lazio, lavoro intenso per i granata, D’Aversa prepara il ritorno in Serie A con grande cura
Torino Lazio, i granata si preparano per la delicata sfida contro la squadra di Sarri con un nuovo allenamento: tutti...
Sarri nella bufera, difesa solida ma attacco da incubo! Il dato sui capitolini
Sarri, un rompicapo che fa impazzire i tifosi: tutti i dettagli sulla stagione in corso dei biancocelesti e i punti...
Settore Giovanile Lazio, Fazi fermato in Campania ma Lombardi lo vendica: il recap del weekend
Settore Giovanile Lazio, pokerissimo dell’Under 16 di Lombardi nella trasferta campana: i risultati e la classifica aggiornata dopo la 18esima...