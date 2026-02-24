Bucciantini tra orgoglio e protesta: «La Lazio è lontana dai fuochi, naviga in un mare calmo, senza obiettivi…»

Bucciantini dice la sua sulla distanza societaria, sul tifo protettivo e sul futuro di Sarri con i biancocelesti: le parole a SVB

La Lazio vive una stagione complessa e lontana dalle aspettative iniziali. A fotografare il momento biancoceleste è stato Marco Bucciantini, intervenuto in collegamento a “SVB”, con un’analisi approfondita che ha toccato aspetti tecnici, ambientali e societari.

Il giornalista ha evidenziato come la squadra si trovi oggi in una sorta di limbo, distante dagli obiettivi più ambiziosi ma capace comunque di mostrare una reazione d’orgoglio nelle difficoltà.

Bucciantini e le dichiarazioni sulla Lazio

LAZIO – «Lazio è lontana dai fuochi, questo è il dispiacere; naviga in un mare calmo, senza obiettivi. Per come è nata la stagione e poi come è andata avanti, pensando pure a gennaio, per me era più facile essere sotto che sopra in classifica. È quasi scontato essere lontani dal Como. Da esterno, io sono perfino ammirato dall’orgoglio che sta manifestando tutto il gruppo di lavoro, parlo di Sarri e dei ragazzi. Si vede che si combatte controvento, per amor proprio. Ora c’è da capire chi ha agitato il vento. La Lazio non combatte solo con gli avversari della domenica, ma anche con la distanza societaria. Sono ammirato da quello che sta facendo la squadra perché la vedo muoversi nelle difficoltà indotte».

TIFO – «In questo momento tutti sono protettivi nei confronti della Lazio e paradossalmente anche il tifo è protettivo; è in atto una protesta forte, che si può condividere o meno, ma dettata dalla protezione. Scioperano anche gli abbonati, quindi chi ha già speso. È uno sciopero particolare, da cui arriva un messaggio forte. Il tifoso ha distinto bene le colpe».

SARRI E ROSA – «Con Rovella e Guendouzi ogni squadra avrebbe un senso. Poi Zaccagni non è in forma. A tratti la Lazio ha giocato senza centrocampisti, poi ha avuto problemi con i difensori. Sarri, come tutto l’ambiente, ha vissuto una stagione ingiusta. Stupisce, e allo stesso tempo piace, vederlo così serio nonostante tutto. Il suo futuro si deciderà in base a quello che accadrà negli ultimi mesi».

Un’analisi che intreccia campo e prospettive future, con il destino di Maurizio Sarri ancora tutto da scrivere in casa Lazio.