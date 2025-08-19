Giordano sulla Lazio: «Incomprensibile la reazione di quel giocatore. Sulla stagione invece...» - Lazio News 24

Lazio, Giordano: «Castellanos? Reazione comprensibile. A Como mi aspetto Rovella»

L’ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il momento della squadra biancoceleste, toccando diversi temi: dall’amichevole contro l’Atromitos fino al debutto in campionato contro il Como. Le sue parole offrono uno spunto interessante per analizzare lo stato emotivo e tattico della Lazio a pochi giorni dall’esordio stagionale.

Lazio, Giordano difende Castellanos: «Reazione di tensione, ma comprensibile»

Uno dei temi principali toccati da Giordano è stato l’episodio che ha visto protagonista Taty Castellanos durante l’amichevole estiva. Il centravanti argentino ha mostrato segni di nervosismo, forse legati alla concorrenza interna.

«Può capitare un momento di tensione come quello di Castellanos – ha dichiarato Giordano –. Forse non è ancora al top fisicamente, o sente il peso della competizione per il posto. Ma sono reazioni che rientrano nell’ordine del calcio. Anche Guendouzi ha avuto un episodio simile tempo fa. Sono situazioni gestibili, non credo che possano danneggiare lo spogliatoio della Lazio.»

L’ex bomber auspica che l’attaccante ritrovi serenità e concentrazione in vista della gara contro il Como: «Il Taty sa di aver sbagliato, ora serve calma. Ma mi piace la sua grinta: può trasformarsi in energia positiva».

Lazio, le scelte di Sarri: Giordano si sbilancia su Rovella

Guardando alla probabile formazione della Lazio per il debutto contro il Como, Giordano ha analizzato le possibili scelte di Sarri a centrocampo e in difesa:

«A centrocampo mi aspetto Rovella titolare. Se fosse in panchina, sarebbe un segnale. Però, se Cataldi sta meglio fisicamente, potrebbe partire lui. Quanto a Marusic, lo vedo meglio come terzino che come centrale, anche se può adattarsi in caso di emergenza. Ogni calciatore va messo nella posizione dove rende di più.»

Lazio, Dele-Bashiru osservato speciale

Infine, Giordano ha parlato del nuovo arrivato Dele-Bashiru, intravedendo buoni margini di crescita:

«Dipende tutto da lui. Se sta bene fisicamente, può fare la differenza. Contro il Como potrebbe sfruttare gli spazi in contropiede, visto che la Lazio costruisce poco con il palleggio. Anche l’anno scorso le cose migliori le faceva in transizione».

La Lazio si prepara così a una stagione in cui serviranno equilibrio, scelte giuste e fame di riscatto. A guidarla, anche la voce esperta di chi come Giordano conosce bene l’ambiente.